Талибы* обнародовали правила для работы кафе в афганской провинции Балх
* Талибы — запрещённая в России организация
Балх, Афганистан, 6 февраля, 2022, 00:08 — ИА Регнум. В афганской провинции Балх обнародовали новые правила для работы кафе. Об этом 5 февраля сообщает телеканал Afghanistan International.
Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)
Согласно этим правилам, работа кафе во время молитвы запрещена, а владельцы и посетители должны молиться. Музыка, интеллектуальные и развлекательные игры также запрещены в кафе провинции.
Представители администрации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Балх предупредили, что владельцы кафе, нарушающие эти законы, будут наказаны.
Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.