* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 5 февраля, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются устранить препятствия для СМИ. Об этом написал на странице в соцсети Twitter пресс-секретарь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид в ответ на совместный отчет Международной федерации журналистов и Афганского национального союза журналистов.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По его словам, СМИ «должны быть нейтральными и следовать соблюдению религиозных и национальных ценностей».

Он призвал журналистов действовать в соответствии с законом о средствах массовой информации.

Напомним, представители Международной федерации журналистов (IFJ) и Национального союза журналистов Афганистана (ANUA) ранее сообщили, что пресса больше всего пострадала от захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Из 114 газет в Афганистане на сегодняшний день выходят только 20.

Согласно отчету, закрылись 51 телеканал, 132 радиостанции и 49 интернет-СМИ.

Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.