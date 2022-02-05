Рейкьявик, , 23:53 — REGNUM Как сообщает издание ANSA, Исландия прекратит охоту на китов после 2024-го года, несмотря на то, что добыча китообразных была одним из способов выживания населения острова на протяжении многих веков.

Кит tpsdave

Министр рыболовства Исландии Свандис Сваварсдоттир, представляющий партию «зеленых», заявил, что добыча китов больше не является тем видом промысла, приносящим ощутимых преимущество. Начиная с конца 2023 года, как сообщает ИА Красная Весна, лицензии компаний, специализирующихся на добыче китообразных, больше не будут продлеваться.

Также сообщается, что за последнее время запрещенная для охоты зона вокруг Исландии была заметно расширена, что заставило китобоев уходить все дальше и дальше. Также в связи с эпидемией коронавируса, за весь прошедший 2021 год была добыта только одна китообразная особь.