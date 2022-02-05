Базель, Швейцария, 5 февраля, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Главный тренер швейцарского «Базеля» Патрик Рамен рассказал о физических кондициях 23-летнего российского форварда Федора Чалова, права на которого принадлежат московскому ЦСКА.

Дмитрий Голубович Фёдор Чалов

«Это очень динамичный футболист. Чалов хорошо играет из глубины, а также здорово действует в роли «столба». Он знает английский язык, мы с ним нормально общаемся. Первое впечатление? Жизнерадостный, открытый парень. Он уже готов помогать нам», — цитирует Патрика Рамена издание Tagblatt.

В текущем сезоне Чалов, выступая за ЦСКА, принял участие в шестнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Федор Чалов, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 8,5 миллиона евро, стал самым дорогим футболистом в чемпионате Швейцарии.