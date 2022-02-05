Флоренция, Италия, 5 февраля, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Сегодня, 5 февраля, во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» в матче 24-го тура итальянской Серии А 2021/22 сыграет с «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Кокорин

Стартовые составы команд:

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Миленкович, Венути, Настасич, Бонавентура, Торрейра, Дункан, Кальехон, Соттил Кабрал.

Запасные: Мартинес, Сапонара, Кастровилли, Иконе, Малех, Терзич, Пентек, Гонсалес, Амрабат, Дронговский, Кокорин, Жулио.

«Лацио»: Стракоша, Фелипе, Габаррон, Ладзари, Марушич, Лейва, Альберто, Милинкович-Савич, Дзакканьи, Педро, Иммобиле.

Запасные: Андерсон, Кабрал, Ромеро, Хюсай, Рейна, Моро, Раду, Андерсон, Адамонис, Катальди, Флориани, Башич.

В текущем сезоне чемпионата Италии Александр Кокорин принял участие в пяти матчах, проведя на поле суммарно лишь 45 минут и получив одну желтую карточку.