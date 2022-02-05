Мюнхен, Германия, , 23:38 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 одержала победу над «Ред Булл Лейпцигом». Основное время матча, проходившего в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена», завершилось со счетом 3:2.

Доменико Тедеско Sandro Halank

В дебюте встречи атакующий полузащитник сборной Германии Томас Мюллер вывел хозяев вперед — 1:0. Через пятнадцать минут Андре Силва восстановил равновесие в счете после передачи Конрада Лаймера — 1:1. В конце первого тайма Роберт Левандовски отметился забитым мячом — 2:1. В дебюте второй половины Кристофер Нкунку вновь вернул гостей в игру — 2:2. Через пять минут защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол установил окончательный счет, срезав мяч в свои ворота — 3:2.

Желтые карточки получили Люка Эрнандес (22'), Конрад Лаймер (45+1'), Кристофер Нкунку (63') и Бенджамин Хенрихс (74').

Бригада арбитров: Свен Яблонски | Норберт Грудзински | Саша Тилерт | Тобиас Рейхель | Роберт Шредер.

Составы команд:

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Эрнандес (Упамекано, 73'), Киммих, Толиссо (Мусиала, 63'), Гнабри, Сане, Коман (Куасси, 85'), Мюллер (Забитцер, 84'), Левандовски.

Главный тренер: Юлиан Нагельсман.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Гвардиол, Клостерманн, Орбан, Анхелиньо, Лаймер (Айдара, 61'), Кампль (Шобослаи, 46'), Нкунку, Мукиэле (Хенрихс, 72'), Ольмо (Форсберг, 61'), Силва (Поульсен, 80').

Главный тренер: Доменико Тедеско.