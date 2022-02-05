Милан, Италия, , 23:33 — REGNUM 5 февраля в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Интер» в матче 24-го тура итальянской Серии А 2021/22 потерпел поражение от «Милана». Миланское дерби закончилось со счетом 2:1 в пользу «россонери».

Оливье Жиру Кирилл Венедиктов

Первый мяч на 38-й минуте встречи забил хорватский фланговый нападающий Иван Перишич после передачи Хакана Чалханоглу — 1:0. На 75-й минуте таранный форвард гостей Оливье Жиру восстановил равновесие в счете — 1:1. Через три минуты Жиру оформил дубль и принес «Милану» победу в этом матче — 1:2.

Единственную красную карточку на 90+5-й минуте встречи получил Тео Эрнандес. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой.

Составы команд:

«Интер»: Ханданович, Шкриниар, де Врей, Думфрис, Бастони (Дармиан, 82'), Брозович (Весино, 82'), Барелла, Чалханоглу (Видаль, 73'), Перишич (Димарко, 69'), Джеко, Мартинес (Санчес, 69').

«Милан»: Меньян, Калабрия, Романьоли, Калюлю, Эрнандес, Тонали, Беннасер (Крунич, 80'), Кессье (Диас, 58'), Салемакерс (Мессиас, 46'), Леау, Жиру.

«Милан», одержав шестнадцатую победу в сезоне и набрав 52 очка, обошел «Наполи» и поднялся на вторую позицию. «Интер» с 53-мя очками остался на первом месте.