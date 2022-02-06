6 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter заявление представителей премьер-министра о том, что у него всё под контролем после множества отставок.

Джейн Спай, , 00:11 — REGNUM Расследования вечеринок на Даунинг-стрит и опубликование частичного отчета старшей госслужащей Сью Грей сопровождались рядом отставок. Вслед за руководителем управления офиса по внутренней политике Мунирой Мирзой в четверг вечером (3 февраля) ушли в отставку директор по связям с общественностью Джек Дойл, глава аппарата Дэн Розенфельд и личный секретарь премьер-министра Мартин Рейнольдс.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Несмотря на ряд отставок, представители Даунинг-стрит утверждают, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не потерял контроль над происходящим, и что «в ближайшие часы» новых отставок не ожидается. Сам Джонсон на собрании с сотрудниками признал, что сейчас наступил сложный период, требующий перемен, и процитировал слова мандрила Рафики из мультфильма «Король лев»: «Перемены, это хорошо».

Пользователи не понимают, какие у Джонсона остались представители на Даунинг-стрит, если они все увольняются по очереди.

«Представитель Даунинг-стрит не тот, который ушел в отставку сегодня утром, и не тот, который уволился этим днем, и даже не кто-либо из тех, кто уволился вчера, утверждает, что Борис Джонсон не потерял контроль», — написал @MitchBenn.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Кто возглавил отдел по связям с общественностью? Уборщик?» — спросил @hainba67.

Часть комментаторов удивилась словам представителя Джонсона и написали, что представить отсутствие контроля просто страшно.

«Если так выглядит Борис Джонсон, у которого все под контролем, мне бы не хотелось видеть, как у него все полетит к чертям», — написала @HackneyAbbott.

«Одна вещь про Джонсона, я работал с ним 12 лет в Телеграфе. Когда ты думаешь, что он опустился ниже некуда, ему всегда удается опуститься еще ниже», — уверяет @ThatTimWalker.

Некоторых пользователей удивило то, что на Даунинг-стрит не знают, кто уйдет в отставку в следующий раз, а они утверждают, что все под контролем. Они считают, что Джонсону эта ситуация откроет глаза и покажет, что он натворил со страной.

«То есть это выживание по часам! Борис Джонсон наконец-то узнает, что это значит, когда ты не знаешь, доживешь ли ты до следующего приема пищи!» — прокомментировал @HereBeProof.

Многие пользователи отметили, что они привыкли к хобби представителей Даунинг-стрит, постоянному вранью и отрицанию происходящего, так что заявление этого представителя уже не удивляет.

«Ровно также на Даунинг-стрит отрицали, что вечеринки вообще были, что премьер о них знал и что он их посещал», — напомнила @kirsti_kean.

Даунинг-стрит CAPTAIN ROGER FENTON

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«Не так давно Борис Джонсон отрицал, что у него на Даунинг-стрит были вечеринки. Борис Джонсон просто неспособен сказать правду», — прокомментировал @Exiled_B.

«Они могут отрицать, что вчера была пятница», — написал @carlt 61 .

«Даунинг-стрит постоянно что-то отрицает. Теперь мы знаем, чего они стоят», — добавил @ClayEadon.

«На Даунинг-стрит могут отрицать, что папа римский католик», — отметил @efrogwraig.

Большинство пользователей согласились с тем, что у Джонсона никогда не было контроля, чтобы его терять, так что фактически представители сказали правду.

«У него не было никогда контроля», — написал @DiSaint14.

«Чтобы что-то потерять, нужно сначала это приобрести», — прокомментировал @PsymonWhite.

«У него никогда не было контроля, чтобы его терять», — согласился @Jakeykev1.

В комментариях написали, что подобные заявления лишь подтверждают обратное, что наводит еще больший страх за будущее страны.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На Даунинг-стрит уверяют, что Борис Джонсон не потерял контроль. Это имеет совершенно противоположный эффект, и никого не успокаивает. И это значит совершенно противоположное», — написал @GerryHassan.

Часть комментаторов согласилась с Джонсоном в том, что перемены это хорошо, тем не менее главной переменой, от которой будет хорошо, они считают уход Джонсона и его друзей-консерваторов.

«Я думаю, что перемены это хорошо, поэтому я хочу, чтобы Джонсон ушел», — отметил @Shieldmaid8.

«Перемены это хорошо, и они крайне нужны. Тори, на выход немедленно», — считает @marytait2.

Пользователи напомнили, что на самом деле Борис Джонсон потерял контроль над всем происходящим на Даунинг-стрит и в стране в принципе очень давно. Особенно видно отсутствие контроля над канцлером казначейства Риши Сунаком, который предлагает сумасшедшие планы, разрушающие благополучие населения.

«Он точно потерял контроль над Риши Сунаком, который отдает деньги общества энергетическим компаниям, потом одалживает их нам и заставляет вернуть через четыре года», — написала @Helen08104147.

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