Москва, 5 февраля, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Посольство России в США, пытаясь нормализовать отношения между странами, намерено работать «до последнего дипломата». Об этом 5 февраля заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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«Мы (представители России) будем работать здесь до последнего дипломата, — сказал Антонов. — Делать все для того, чтобы отстоять национальные интересы».

Как передавало ИА REGNUM, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов завил, что сообщения западных СМИ о провокациях представляют собой часть информационной войны, РФ же не собирается ни на кого нападать.

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