Киев, , 21:36 — REGNUM Роман Костенко — депутат Верховной Рады Украины от фракции «Голос» — оценил указ президента страны Владимира Зеленского об увеличении армии на 100 тыс. человек.

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«Это может сделать только Верховная рада. Указ — декларативный документ. Это только намерения, что хочет сделать президент», — заявил он в эфире телеканала «Украина 24», добавив, что указ больше похож на «популизм».

Депутат отметил, что военные бригады, созданные в 2014 г., остаются недоукомлектованными, а Зеленский заявил о создании 20 новых.

«В некоторых бригадах до сих пор передвигаются на обычных автобусах, т.к. нет бронетранспортеров, нет средств на приобретение», — добавил политик.

1 февраля Зеленский анонсировал увеличение численности армии на 100 тыс. солдат.