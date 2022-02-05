Берлин, 5 февраля, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Журналистов Deutsche Welle пригласили участвовать в поездке канцлера Германии Олафа Шольца в Москву. Об этом написал официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Deutsche Welle приглашена на поездку канцлера в Москву», — сообщил он.

Напомним, ранее газета Tagesspiegel со ссылкой на собственную информацию сообщила, что власти Германии якобы отказали представителям Deutsche Welle сопровождать канцлера Германии Олафа Шольца во время его визита в Москву.

Как передавало ИА REGNUM, 4 февраля руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США осуждают закрытие московского офиса немецкой медиакомпании Deutsche Welle, последовавшее в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в Германии.