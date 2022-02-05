Вашингтон, , 21:20 — REGNUM В марте 2022 года астероид 138 971 (2001 CB21) приблизится к Земле, сообщили в NASA.

Диаметр космического тела — 1,3 км, он в 4 раза выше Эйфелевой башни. Ожидается, что астероид пролетит вблизи планеты около 11:00 мск 4 марта. Он двигается со скоростью 43 тыс. км/ч.

NASA определило его как «потенциально опасный», но в обозримом будущем он с Землей не столкнется.

Впервые 2001 CB21 был обнаружен астрономом из Италии Джанлукой Маси.

А по прогнозам ВНИИ ГОЧС, весной 2029 г. к Земле на очень близкое расстояние, сопоставимое с высотой орбит геостационарных спутников, приблизится астероид «Апофис». В «Роскосмосе» оценивают вероятность его столкновения с планетов как «очень и очень малую».

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