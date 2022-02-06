6 февраля 2022 | Время чтения 6 мин

Алексей Мальгавко, Анастасия Мальгавко, , 12:34 — REGNUM Переправа

«Вон, весло вчера о льдину сломала».

Сергей Волков и жена его брата Анна плывут через Иртыш за продуктами во время осеннего ледостава Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Стразы на нарощенных ресницах, большеватая фуфайка, протертая в нескольких местах, шапка с помпоном. Ане за 30. Худощавая, улыбчивая, ругается матом. Нас познакомила переправа в начале ноября. После сильных морозов по реке пошли льдины. Снег сыпал с самого утра, так что к обеду острова на воде превратились в сугробы. На металлической лодочке, ныряя в прогалы, плыли и мы.

Сергей Волков и жена его брата Анна плывут через Иртыш за продуктами во время осеннего ледостава Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Мах, мах, мах… Одно весло у Ани, другое — у Сергея. К середине реки на румяных лицах проступила испарина. Ворочать воду тяжело. От воды тянет холодом. Выпадешь из лодки или ударишь судно о льдину и перевернешься — утонешь.

Анна Волкова и Сергей Зимодра плывут в деревню Копай

Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

За бортом градуса 2−3. Повсюду «сало», так называют пористые желтоватые пятна на воде наши попутчики. Эти плавучие снежные лужи хоть и толстые, но довольно мягкие, весло пропарывает их насквозь.

Избушки на том берегу

Вид на деревню Копай зимой

Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Избушки на том берегу называют посёлком Копай. Две полупустые улицы, сорок заиртышных жителей. У каждой семьи своя лодка. А машины, напротив, большая редкость.

Деревня Копай Алексей Мальгавко © ИА REGNUM Деревня Копай Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

От Тары, районного центра, копайцев отделяет полноводная Сибирская река или 30 км жуткого бездорожья. Так что за покупками проще вплавь. А во время весенне-осеннего ледохода жители Заиртышья и вовсе отрезаны от мира: дети не ходят в школу, продуктами запасаются впрок, да и работу можно прогулять.

Утром родители перевозят детей в школу на лодке через Иртыш Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Копаю около 100 лет. Первыми поселенцами здесь были рыбаки и бакенщики. Жили в землянках или деревянных избах. Тогда свет в селе был только зимой: по льду ставили столбы и натягивали провода. До 90-х годов работу копайцам давал Тарский порт. Каждое утро их забирал катерок, а вечером привозил обратно. В 70-е на правом берегу реки открыли городской пляж. Тогда паром стал возить отдыхающих. В 90-е судоходство стало невыгодным и порт сократили. Работы не стало, как и катерка. И пляж закрыли.

Зимняя переправа через Иртыш Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Тропинка к Иртышу со стороны города. Надежда Нечаева, 62-летняя жительница поселка Копай, возвращается из магазина Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Сергей Зимодра с супругой перевозят свою собаку в город Тара, куда они недавно переехали

Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

На заиртышных улицах тишина. Мы не встретили ни одного человека, зато увидели стадо овец. Они вольно разгуливали по берегу и с любопытством подглядывали за нами. Скотина здесь бродит сама по себе. И это одна из причин, почему люди не уезжают. Утром из дома выгнал, вечером запустил. Вокруг поля, ходи да жуй. Хозяевам хлопот меньше.

Свободно пасущаяся свинья возле одного из домов в Копае Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

В гостях у копайцев

Анна с кошкой Дашей Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Дверь в дом занавешена тёплым одеялом. Не пускает холод с улицы. С покосившейся стены у входа смотрит облупившийся тигр. Эти фотообои наклеила Аня в 2011-м, когда переехала сюда жить. Домой к Волковым мы пришли в декабре по зимнику. Две недели в Копай было не попасть. Но теперь лёд окреп и «дорога жизни» заработала.

Никита, сын Анны и Алексея Волковых, дома Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Волковы живут в доме родителей. Деревянный дом стоит здесь больше полувека. Две большие комнаты, между ними — русская печь. На ней еду готовят, от неё и согреваются. В большой комнате спят все впятером: двое взрослых и трое малышей. Пахнет свежестью. Повсюду сушится детское белье. На верёвках в спальне, на печке, на улице. Вчера была большая стирка. Аня натопила баню и натаскала воды с проруби.

Дома у Волковых. Анна собирает детей на улицу Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

И дом, и баню топят дровами. Зимы в Сибири крепкие, только успевай подкидывать. Дом Волковых стоит на окраине, за огородом — поле, за ним лес. Поехал, насобирал телегу, дома пилишь да в печь закидываешь. Одна из причин, почему Волковы не уезжают. В городе за рекой машина неколотых чурок стоит в районе 15 тыс. руб.

Дома у Волковых. Анна собирает детей на улицу Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

За длинным рублем

Алексей Волков с сыном Никитой возле своего дома. Волковы держат кроликов Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Алексея, мужа Ани, дома нет. Ремонтирует машину. В конце ноября он приехал с вахты на новеньких Жигулях. Аня покупкой очень гордится. Ну как новых — 2010-го года выпуска. А после поездки к родственникам в соседнее село по непролазным сугробам полетела ходовка. Пока ехали к свекру, сильно занесло. Застряли в снегу так, что пару часов выкапывали.

Зимой вместо лодки жители деревни часто используют «мотособак» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Уже 10 лет Алексей работает вахтовым методом. Полгода дома, вторую половину — в Омске. Отучился на крановщика и устроился в Омский порт. Навигация на Иртыше сезонная, так что 6 тёплых месяцев Алексей живет в каюте сплавного крана. За рабочую вахту получает 35 тыс. руб. А Аня на хозяйстве: огород, печка, кролики, куры и корова у свекрови. Так живут многие семьи в далекой провинции. На месте платят мало, вот мужчины и уезжают «за длинным рублём».

Жители поселка Копай за водой ходят на прорубь в Иртыше Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Прорубь в Иртыше. Жительница поселка Копай пришла за водой Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Почему не уезжают?

«Спокойно, тихо, чужих нет».

Антонина Петровна Ерофеева, коренная жительница посёлка Копай Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Если исключить практические соображения, то ответы местных жителей будут такими. Дома в Копае никто не замыкает. Воровать друг у друга не принято. Это такая маленькая закрытая коммуна, где все друг друга знают и, когда нужно, помогают.

Сергей Волков с семьей переходят по зимней переправе через Иртыш в Тару

Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Алексей в Копае вырос. О переезде не думает. Здесь ему спокойно и все понятно. За 10 лет и Аня полюбила это место. Главное, что детям здесь хорошо, свежий воздух, раздолье. В городе нужно искать работу, устраивать младшего в сад. А это деньги. Еще и по телевизору слышала, что в городах детей воруют. Одних гулять не отпустишь. В Копае же они лазают по сугробам и бегают без взрослых. Соседи всегда присмотрят.

Сергей Волков с женой брата Анной возвращаются с продуктами из магазина Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Мнение эксперта

Посёлок Копай Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Социолог Артемий Позаненко исследует труднодоступные села более 10 лет. По его классификации пространственной изоляции, Копай можно назвать слабо удаленным. Ведь суммарно лишь месяц в году люди там полностью отрезаны от мира, в остальное время справляются. Ученый отмечает, что чаще всего изоляция односторонняя. Это нам, приезжающим издалека, сложно добраться на тот берег. Местные же давно привыкли, завели подходящую технику. Для них река — скорее защита, исторический ров, как у предков, который не пускает к ним чужаков.

Тропинка по застывшей реке Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

По словам Артемия с распадом СССР в похожей ситуации оказались многие села. Не стало ведомственного транспорта, перестала летать малая авиация, сократили водный транспорт. И несколько десятков тысяч людей остались забытыми в глуши, на том берегу…

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Посёлок Копай Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Да, трудностей в такой жизни хватает. Нет магазина, школы и работы. Нужно топить печку и таскать воду из проруби, хлопотать по хозяйству и много трудиться. Но, несмотря на это, сельские жители не готовы променять свой тихий жизненный уклад на комфорт среди вечного шума и городской суеты.