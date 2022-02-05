Киев, , 21:11 — REGNUM 7 и 8 февраля Украину посетят главы МИД Австрии, Чехии и Словакии. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Украины.

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«7−8 февраля министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок совершат совместный визит на Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, основанных на прямом диалоге Киева с республиками Донбасса.