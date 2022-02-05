Мадрид, , 21:06 — REGNUM Как сообщает журналист Фабрицио Романо, мадридское «Атлетико» всерьез заинтересовано в подписании 24-летнего флангового атакующего защитника «Астон Виллы» и сборной Польши Мэтти Кэша.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне Антон Зайцев

В текущем сезоне Мэтти Кэш принял участие в 21-м матче за клуб из Бирмингема в рамках Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Эвертона».

Мэтти Кэш перешел в «Астон Виллу» 3 сентября 2020 года из «Ноттингем Фореста» за 15,75 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость польского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро. Текущее соглашение Кэша с английском клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.