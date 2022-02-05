Манчестер, Великобритания, , 21:01 — REGNUM «Манчестер Сити» в матче четвертого раунда Кубка Англии сезона 2021/22 одержал крупную победу над «Фулхэмом» со счетом 4:1. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад».

Первый мяч на четвертой минуте встречи забил английский атакующий полузащитник Фабио Карвалью после передачи Харри Уилсона — 0:1. Через две минуты Илкай Гюндоган восстановил равновесие в счете — 1:1. На 13-й минуте Джон Стоунс впервые вывел «горожан» вперед — 2:1. В дебюте второй половины Рияд Марез удвоил преимущество «Манчестер Сити» ударом с одиннадцатиметровой отметки — 3:1. Через четыре минуты Марез оформил дубль и установил окончательный счет — 4:1.

Бригада арбитров: Джарред Джиллетт | Ли Беттс | Ричард Уэст | Мартин Аткинсон | Ли Мейсон.

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Зак Штеффен, Кайл Уокер, Джон Стоунс, Натан Аке, Жоау Канселу (Александр Зинченко, 67'), Илкай Гюндоган, Фернандиньо, Кевин де Брёйне (Рахим Стерлинг, 68'), Рияд Марез (Джеймс МакТи, 78'), Филип Фоден (Бернарду Силва, 78'), Джек Грилиш (Лиам Делап, 77').

«Фулхэм»: Пауло Гассанига, Тим Рим, Тосин Адарабиойо, Неко Уильмс, Джо Брайан, Гаррисон Рид (Жан-Микель Сери, 67'), Нескен Кебано (Антони Кноккарт, 67'), Харри Уилсон (Том Кэрни, 75'), Натаниэль Чалоба, Фабио Карвалью (Иван Кавальеро, 88'), Александр Митрович (Родриго Муниз, 75').