Мюнхен, Германия, , 20:55 — REGNUM Сегодня, 5 февраля, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена», «Бавария» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 примет «Ред Булл Лейпциг». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Никлас Зюле, Люка Эрнандес, Йозуа Киммих, Корентен Толиссо, Лерой Сане, Серж Гнабри, Томас Мюллер, Кингсли Коман, Роберт Левандовски.

Главный тренер: Юлиан Нагельсман.

«Ред Булл Лейпциг»: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Лукас Клостерманн, Йошко Гвардиол, Анхелиньо, Норди Мукиэле, Кристофер Нкунку, Дани Ольмо, Конрад Лаймер, Кевин Камбль, Андре Силва.

Главный тренер: Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, что после назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера «Ред Булл Лейпига», «быки» набрали 15 очков, что является лучшим показателем за этот отрезок времени после мюнхенской «Баварии».