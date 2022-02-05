Заявление официального представителя Министерства обороны Российской Федерации, генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова о том, что киевский неонацистский режим готовит провокацию на Запорожской атомной электростанцией в период посещения Украины генсеком Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутеррешем, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 18 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

Такое заявление представителя Минобороны РФ свидетельствует о том, что заигрывания Вооружённых сил Украины с Запорожской атомной электростанцией, которую они то и дело обстреливают, могут легко перетечь в нанесение ударов непосредственно по энергоблокам, а также по складам с радиоактивными отходами.

Если учитывать, что киевский неонацистский режим избрал для себя террористическую тактику, то лучшей цели для атаки, чем АЭС, ему будет просто не найти. Тем более когда на Украину с инспекцией приехал глава ООН, чьё присутствие на ЗАЭС, если он до неё доберётся, станет для Киева большим препятствием для обстрелов.

«И как, мне интересно, Украина может это оправдать? Зеленский — настоящий палач своего народа», — написал Виталий Ч.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Некоторые комментаторы подозревают, что украинские нацисты плохо учились в школе, потому что не отдают себе отчёта в том, какие последствия будут иметь их обстрелы в случае взрыва атомной электростанции.

«Мне просто интересно: те, кто стреляет по станции, понимают, что в случае «успеха» их самих накроет ядерными осадками?» — интересуется Виктория Е.

Часть людей полагает, что не только Запорожью и остальной Украине грозит опасность в случае аварии на АЭС из-за обстрелов ВСУ, но и всей Европе. Граждане призывают мировое сообщество оказать давление на киевский неонацистский режим, чтобы тот прекратил играть с огнём и подвергать весь мир опасности возникновения техногенной катастрофы.

«Нацисты уже совсем берега попутали! От их провокации и они сами же пострадают! Да и вообще многих других стран это коснуться может в случае аварии», — отметил Глеб Д.

«А ведь бандеровские полудурки действительно могут что-нибудь учудить, и им глубоко пофиг, что вокруг Запорожской АЭС есть ещё города, подконтрольные Киеву. На собственное населения им плевать, им главное России как можно сильнее нагадить», — считает Сергей С.

Нашлись и те, кто уверен, что разговоры с нацистами не дадут позитивных результатов. Следует силой подавить точки обстрелов атомной электростанции и отбросить противника на такое расстояние, чтобы ни одна из ракет, имеющихся на его вооружении, не смогла достичь Запорожской АЭС.

«Этих тварей нужно остановить, пока не поздно! Они не просто провокацию готовят, а, по сути, настоящий теракт против человечества!» — указывает Клавдий В.

«Нужно ликвидировать любую опасность для АЭС, любыми способами, причём немедленно! Это же катастрофа будет глобальная! Что делает наркоманская власть Украины? Кто-нибудь, остановите её!» — призывает Jose M.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

Напомним, 18 августа официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил на брифинге о том, что киевский неонацистский режим готовит провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешем.