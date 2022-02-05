Москва, , 20:48 — REGNUM Сегодня, 5 февраля, московский ЦСКА в рамках товарищеского матча одержал минимальную победу над датским «Норшелланном» со счетом 1:0.

ЦСКА

Единственный мяч на 56-й минуте встречи забил 35-летний российский защитник Кирилл Набабкин.

В текущем сезоне Кирилл Набабкин принял участие в одиннадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, проведя на поле суммарно 800 минут и получив одну желтую карточку.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Бийол, Фукс, Фернандес, Щенников, Мухин, Обляков, Языджи, Эджуке, Заболотный, Яковлев.

«Норшелланн»: Хансен, Хансен, Марксен, Кристенсен, Вилладсен, Свенссон, Кристенсен, Андерсен, Шьелдеруп, Антман, Беньямин.