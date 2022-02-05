Милан, Италия, 5 февраля 2022, 20:41 — REGNUM Директор «Милана» Паоло Мальдини заявил о готовности итальянского клуба продлить контракт с 40-летним таранным форвардом сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем.
«Мы обсуждаем со Златаном продление контракта. Он хочет играть за нас еще один сезон, но Ибрагимович никогда не будет для нас проблемой — это зависит от него», — цитирует Мальдини издание DAZN.
В текущем сезоне Златан Ибрагимович принял участие в девятнадцати матчах за «россонери» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. В составе сборной Швеции форвард отдал два ассиста в четырех матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.