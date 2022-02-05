Милан, Италия, 5 февраля, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Директор «Милана» Паоло Мальдини заявил о готовности итальянского клуба продлить контракт с 40-летним таранным форвардом сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем.

Dohastadiumplusqatar.com Златан Ибрагимович

«Мы обсуждаем со Златаном продление контракта. Он хочет играть за нас еще один сезон, но Ибрагимович никогда не будет для нас проблемой — это зависит от него», — цитирует Мальдини издание DAZN.

В текущем сезоне Златан Ибрагимович принял участие в девятнадцати матчах за «россонери» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. В составе сборной Швеции форвард отдал два ассиста в четырех матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.