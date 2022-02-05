5 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Платон Беседин, , 21:41 — REGNUM В России более чем на 50% выросли продажи книг о предсказаниях и духовных практиках. Особым спросом, пишут, пользуются работы о картах Таро. При этом падают продажи религиозных книг. Между этими фактами — ростом одного и падением другого — есть прямая зависимость. Весьма любопытная, надо заметить.

Павел Кузнецов. Гадание. 1912

Ещё Тертуллиан писал: «Душа человека — по природе своей христианка». Понимать это можно по-разному — в силу собственной веры и знаний. Но, безусловно, одно из объяснений: человек алкает и спасения, и утешения — он всегда вынужден искать его, особенно в трудные годы. И куда-то ему надо идти за помощью — иначе беда.

Неудивительно, что во все годы во время крахов, разломов, накануне очередного «апокалипсиса» в избытке появлялись те, кто обещал исцеление/спасение/просветление/утешение. Они, эти «помощники», рядились в разные личины: экстрасенсов, магов, целителей, предсказателей, наставников и прочих. Они сколачивали секты и тайные общества, вымогали, оболванивали, «разводили». И всякий раз люди верили им. Как сказано в одном из апокрифов: «В последние дни умножатся лжепророки и губители, и овцы превратятся в волков, а любовь обратится в ненависть».

Тертуллиан на гравюре Нового времени

Оглянемся назад и увидим перекошенные разочарованием и ненавистью лица, которые всякий раз становились жертвой очередного «спасителя». Разве не посещали знатные люди XIX века спиритические сеансы и не рвались в тайные общества? Разве не заряжали на закате СССР воспитанные на научном атеизме строители коммунизма воду у экранов? Разве в 90-е гадалки и экстрасенсы не деребанили страну так же, как бандиты и рэкетиры (выделим их в отдельную группу)? Всё это было — и, видимо, будет. Ибо человеческая глупость беспредельна, и глупец всегда уверен в своей правоте.

Могло ли быть иначе? Вот, например, вопрос: медиа — подельник таких историй или заказчик? То есть появление всех этих астрологов и магов в эфирах модных проектов, федеральных каналов — следствие духа времени? Или, наоборот, так этот дух времени, zeitgeist, формируется? Или и то, и другое вместе, что, пожалуй, более всего вероятно? Так или иначе, но странно было бы думать, что, забив prime time экстрасенсами и астрологами всех мастей, мы сможем получить общество, которое станет избегать подобных личностей. Наоборот.

На выходе — жуткий мир, в котором утрачен авторитет Церкви, а наука превращена в забавный фетиш для развлечения. Читать «Пробуждение женственности» круто, а вот Паисия Святогорца — скучно и неактуально. Коучи и инстаграм-психологи захватили этот мир, и глупо не считать это серьёзной проблемой, преступно глупо, потому что прямо сейчас эти беспринципные и бездарные персонажи формируют реальность, в которой нет места ни здравому смыслу, ни божественному проявлению.

Это что-то вроде «МММ» или «Гербалайф»: когда один блогер рекомендует бесплатный вебинар очередного модного коуча, а тот подсаживает на расфасованную дрянь, эти свои рекомендации и советы. Большая часть из них слеплена из банальностей и уверений в избранности клиента. И, правда, для чего идти в Церковь, где тебе станут рассказывать что-то такое о спасении души, тернистом пути, если, как объяснит тренер, у тебя самого прямая связь с Богом, ты уникален, и надо просто принять себя… Это оболванивание, когда, вспоминая фразу Люцифера из «Адвоката дьявола», «тщеславие — самый любимый из моих грехов».

Гильермо дель Торо GuillemMedina

Ничего, ровным счётом ничего не изменилось. И когда Гильермо дель Торо представляет новую ленту «Аллея кошмаров», рассказывающую, казалось бы, о 40-х годах прошлого века: с бродячими цирками, иллюзионистами, медиумами — то говорит режиссёр вовсе не о прошлом, а о настоящем, обо всех тех, кто мечтает о славе и богатстве прямо сейчас, занимаясь инфоцыганством. Но то же самое мы увидим и до 40-х годов — в веке девятнадцатом, восемнадцатом и так далее.

И это куда больше и страшнее, нежели банальное желание заработать. Так человек и человечество желают создать нового Бога, который ведёт себя точно бес, шепчущий приятности в ушко и так одурманивающий. Ведь мы знаем, что с дьяволом вступать в контакты изначально смерти подобно. Но тем усерднее люди лепят своего Бога, который всё дозволит и обязательно подарит успех, и так добровольно отдаются в рабство, ведомые, как то стадо свиней из Евангелия к пропасти, насколько алчными, настолько и подлыми пастырями.