Майнц, Германия, , 20:36 — REGNUM 5 февраля в Майнце (Германия) на стадионе «Кофас Арена» «Майнц-05» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Хоффенхаймом» со счетом 2:0.

Игроки «Хоффенхайм» Achtzehn99.de

Голы на 79-й и 83-й минутах встречи забили Ли Джэсон (79' Карим Онисиво) и Мусса Ньякат (83' пенальти). Желтые карточки получили Бенджамин Хюбнер (17') и Жоржиньо Рюттер (74').

Статистика матча («Майнц-05"/ «Хоффенхайм»)

Удары 9/12

Удары в створ 4/2

Владение 44%/56%

Угловые 5/3

Нарушения 12/13

Составы команд:

«Майнц-05»: Центнер, Баррейру (Кор, 67'), Белл, Ньякат, Видмер, Хак, Кариколь, Бетью (Джэсон, 67'), Стах (Штегер, 89'), Онисиво (Бургзорг, 87'), Беркардт (Салаи, 87').

«Хоффенхайм»: Бауманн, Хюбнер (Грилич, 62'), Фогт, Пош (Нордвейт, 63'), Гейгер, Бебу (Ларсен, 84'), Дабур (Баумгартнер, 62'), Штиллер (Асллани, 84'), Раум, Рюттер, Крамарич.

«Майнц-05» одержал девятую победу, набрал 30 очков и укрепился на десятом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Хоффенхайм» с 31-м очком располагается двумя позициями выше.