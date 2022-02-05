Штутгарт, Германия, , 20:31 — REGNUM Сегодня, 5 февраля, «Штутгарт» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 потерпел поражение от франкфуртского «Айнтрахта» со счетом 2:3. Матч проходил в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена».

Эмблема ФК «Штутгарт»

Забитыми мячами в составе франкфуртского клуба отметились Эван Н’Дика (7') и Айдин Хрустич (47', 77'). Голы «Штутгарта» забили Вальдемар Антон и Саша Калайджич на 42-й и 70-й минутах соответственно.

Составы команд:

«Штутгарт»: Мюллер, Антон (Массимо, 85'), Мавропанос, Ито, Эндо, Вамангитука (Климович, 81'), Ферстер (Тибиди, 59'), Фюрлих (Томас, 81'), Мангала (Ахамада, 59'), Соса, Калайджич.

«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Хасебе (Ильзанкер, 87'), Мело (Хинтереггер, 83'), Якич, Соу (Хауге, 73'), Роде (Хрустич, 46'), Чэндлер, Ленц, Борре, Линдстрем (Кнауфф, 87').

На матче работала бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманном. Ассистенты главного судьи — Майк Пикель и Фредерик Ассмут.

«Айнтрахт», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 31 очко, поднялся на девятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Штутгарт» с восемнадцатью очками остался на предпоследнем семнадцатом месте.