Рим, 5 февраля, 2022, 20:24 — ИА Регнум. 5 февраля в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Рома» в матче 24-го тура итальянской Серии А 2021/22 сыграла вничью с «Дженоа». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

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Желтые карточки получили Зиньо Ванхейсден (25'), Джанлука Манчини (35'), Хоан Васкес (79') и Тэмми Абрахам (90+4'). Красные карточки получили Лео Эстигор (69') и Николо Дзаньоло (90+5').

На матче работала бригада арбитров во главе с Росарио Абиссо. Ассистенты главного судьи — Филиппо Валериани и Паскуале Капальдо.

Статистика матча («Рома"/ «Дженоа»)

Удары 23/10

Удары в створ 3/3

Владение 63%/37%

Угловые 6/4

Нарушения 8/23

Стартовые составы команд:

«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Карсдорп (Верету, 71'), Кристанте, Мэйтленд-Найлз (Афена-Гьян, 57'), Оливейра (Эль-Шаарави, 57'), Мхитарян, Дзаньоло, Абрахам.

«Дженоа»: Сиригу, Ванхейсден, Бани (Эстигор, 45'), Васкес, Хефти, Экубан (Мелегони, 71'), Стураро, Йебоа (Амири, 56'), Бадель, Портанова (Максимович, 71'), Дестро (Пикколи, 56').

«Рома», набрав 39 очков, укрепилась на шестой позиции в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» с четырнадцатью очками осталась на предпоследнем девятнадцатом месте в зоне вылета.