Москва, 5 февраля, 2022, 20:24 — ИА Регнум. В центре Москвы совершено нападение на экс-депутата Госдумы России Максима Шингаркина (ЛДПР). Об этом 5 февраля сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника агентства, инцидент произошел на Самотечной улице.

«Неизвестные напали на … Максима Шингаркина … — сказал источник. — Он госпитализирован».

В настоящее время в обстоятельствах данного инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов.