5 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 21:29 — REGNUM Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Варшава уже в ближайшее время начнёт поставки летального оружия Киеву, включая десятки тысяч артиллерийских снарядов, а также миномёты и гранатомёты, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 5 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Вот сразу и понятно, кто здесь нагнетает обстановку, разжигает конфликт и потенциально способствует агрессии», — поделился своим мнением Артём Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что Польша, как и остальные члены НАТО, перешли уже все разумные границы, не скрывая при этом, что накачивают Украину оружием.

«Вседозволенность для стран НАТО поражает, а вот терпильское ущербное ООН даже уже не удивляет своей немощностью и слабостью перед США», — пишет Радион Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные агрессивные движения против России не доведут Польшу ни до чего хорошего. Граждане уверены, что исторический опыт польского народа должен вразумить эту страну и не допустить, чтобы Варшава вновь оказалась между молотом и наковальней из-за недальновидных решений руководства республики.

«Польша в очередной раз рискует попасть под расчленение. Настолько богатый исторический опыт в данном вопросе и всё те же грабли. Ну как так?» — удивляется Владимир Н.

Украина и Польша Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дефективное государство помогает дегенеративному! Значит, скоро придёт конец и тому, и другому!» — предрекает Абрам А.

Часть людей не понимает, на кой чёрт Украине сдались миномёты из Польши, коих у ВСУ должно быть навалом.

«А на Украине вооружённые силы уже такие немощные, что у них собственных минометов нет? Там этого ещё с советских времён должно было остаться выше крыши. Или что, уже продали всё за рубеж? Как воевать собираются? Польскими подачками?» — интересуется Иван И.

Ряд пользователей указывает на то, что Польша наживается на украинцах, которым сбагривает неликвидные вооружения, подсаживая Киев на долговые обязательства перед Варшавой.

«Ну так Поляки давно хотели отомстить украинцам, потому и поставляют сумасшедшим и безответственным нацрадикалам как можно больше оружия. Как говорится, «борьба до последнего украинца», — написал Антон Е.

«На тебе, боже, что мне негоже. Украину заваливают залежавшимся на складах военным хламом», — считает Александр О.

Оружие Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988.СССР

«Остаётся под вопросом качество поставляемого на Украину оружия. Не будут же европейские страны просто так расставаться с современным, надёжным, и, что важно, дорогим оружием. Отдадут что-нибудь старое, ненадёжное и потенциально опасное для тех, кто им будет пользоваться», — подозревает Кирилл Е.

Нашлись и те, кто убеждены, что Польша не хочет сталкиваться с российскими военными, поэтому будет гадить, прикрываясь украинцами, как живым щитом.

«Так-то это гениально — сбагрить старое оружие вместо утилизации. Вроде как и России подгадили, и бабки на утилизации сэкономили. Ну, а если оно не совсем безопасно, ничего, ВСУ не впервой терять личный состав по таким идиотским причинам», — написал Дима А.

Напомним, 4 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил журналистам о том, что Варшава уже в ближайшее время начнёт поставки летального оружия Киеву, включая десятки тысяч артиллерийских снарядов, а также миномёты и гранатомёты.