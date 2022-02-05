Милан, Италия, , 20:16 — REGNUM 5 февраля в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Интер» в центральном матче 24-го тура итальянской Серии А 2021/22 сыграет с «Миланом». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Футболисты «Интера» Acmilan.com

Стартовые составы команд:

«Интер»: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Дензел Думфрис, Милан Шкриниар, Николо Барелла, Марцело Брозович, Хакан Чалханоглу, Иван Перишич, Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес.

«Милан»: Майк Меньян, Давиде Калабрия, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Пьер Калюлю, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали, Алексис Салемакерс, Франк Кессье, Рафаэл Леау, Оливье Жиру.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Ассистенты главного судьи — Чиро Карбоне и Джорджио Перетти.