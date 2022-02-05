Тюмень, 5 февраля, 2022, 20:12 — ИА Регнум. В Тюменской области из 200 коек для пациентов с COVID-19 свободно 12,7%. Об этом 5 февраля информирует региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии в регионе выявили 112 153 носителя коронавируса. Выздоровели уже 87 337 человек.

22 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Сутками ранее их было 26.