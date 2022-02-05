Лондон, 5 февраля, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Сегодня, 5 февраля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в матче четвертого раунда Кубка Англии 2021/22 одержал волевую победу над «Плимутом Аргайлом». Игра завершилась со счетом 2:1.

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Первый мяч на восьмой минуте встречи забил защитник гостей Маколей Гиллеспи — 0:1. Через 33 минуты Сесар Аспиликуэта восстановил равновесие в счете, замкнув передачу Мейсона Маунта — 1:1. В конце первого экстра-тайма Маркос Алонсо впервые вывел хозяев вперед — 2:1.

Желтые карточки получили Жоржиньо (19'), Майкл Купер (102') и Кай Хаверц (120'). На матче работала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Ассистенты главного судьи — Нил Дэвис и Дерек Итон.

Статистика матча («Челси"/ «Плимут Аргайл»)

Удары 41/11

Удары в створ 11/5

Владение 71%/29%

Угловые 20/5

Нарушения 15/4

Составы команд:

«Челси»: Кепа, Рюдигер, Кристенсен (Алонсо, 46'), Аспиликуэта (Чалоба, 112'), Сарр, Жоржиньо, Ковачич (Вернер, 82'), Маунт (Сауль, 97'), Зиеш, Хадсон-Одои (Хаверц, 64'), Лукаку.

«Плимут Аргайл»: Купер, Гиллеспи, Уилсон, Скарр, Эдвардс, Грант (Лоу, 95'), Хоутон, Мэйор (Ранделл, 77'), Камара (Брум, 94'), Гаррик (Харди, 68'), Джефкотт (Эннис, 58').