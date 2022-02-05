Киев, , 19:57 — REGNUM Самолёт с 86 тоннами боеприпасов из США прибыл в аэропорт столицы Украины. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на странице в соцсети Facebook.

Алексей Резников President.gov.ua

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«Восьмая птица прилетела в Киев! — написал он. — Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших вооружённых сил составляет 86 тонн!».

По его словам, всего американские партнёры отправили на Украину с 22 января более 650 т оборонного снаряжения.

Как передавало ИА REGNUM, 3 февраля украинский министр обороны Алексей Резников сообщил, что седьмая партия с военной помощью США прибыла на Украину.