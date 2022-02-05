Анкара, , 19:49 — REGNUM Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что заразился штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом он написал 5 февраля в Twitter.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью … как мы узнали, «омикрон», протекает легко», — написал он.

Президент Турции добавил, что он «продолжит свою миссию» и будет работать дома.

3 февраля Эрдоган совершил визит на Украину, где встречался с президентом страны Владимиром Зеленским.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусной инфекцией. Он заявил, что чувствует себя хорошо и обратился к гражданам с призывом вакцинироваться.