Уфа, , 19:38 — REGNUM В Башкирии перевернулся микроавтобус с туристами. Об этом 5 февраля сообщает МЧС республики на странице в «ВКонтакте».

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло на автодороге «г. Белорецк — д. Отнурок» вблизи д. Отнурок. По последним данным, в результате аварии никто не пострадал.

«Предварительно, водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим завалом на бок, — говорится в сообщении. — В автобусе находилось 20 человек… (один водитель и 19 туристов)».

Причины аварии пока не известны.