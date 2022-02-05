5 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 21:29 — REGNUM Информация о том, что в Полтаве снесли памятник полководцу Александру Суворову по инициативе директора Украинского института национальной памяти Антона Дробовича, который посчитал монумент одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 5 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Памятник Суворову Константинъ

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«Когда Институт национальной памяти выступает инициатором сноса памятников, он автоматом становится Институтом национального беспамятства», — отмечает Финист Я.

Многие пользователи оказались в настоящем шоке от того, что институт, ответственный за сохранение исторической памяти, с невероятным цинизмом и хладнокровием хоронит эту самую память.

«Моральные уроды. Ничего святого!» — указывает Наталья Ш.

«Уроды! Ублюдки! Западные подстилки, захватившие власть на Украине! Рано или поздно все вы будете осуждены народом Украины! Все вы будете сидеть в тюрьме или прятаться, как фашистские изверги, где-нибудь на островах в Южной Америке!» — предрекает Коля Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что разрушители памятников советского периода на Украине действуют крайне непоследовательно, избегая трогать другие объекты, построенные большевиками.

Украина. История Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Интересно, почему украинцы дома и школы не сносят, которые были построены в Советском Союзе? Про предприятия я вообще молчу, как и про всевозможные ТЭС, ГЭС АЭС и т. д.», — интересуется Марина Т.

«Если на Украине действительно осуществляется декомунизация, тогда пускай сносят и все дома, построенные во времена СССР. А то как-то очень уж выборочно они расстаются с ненавистным им прошлым», — заметил Unlucky M.

Часть людей полагает, что всем пора отстать от постепенно сходящей с ума Украины и позволить народу этой страны самостоятельно распоряжаться своей историей.

«Это их право. Украина — это суверенное государство. Хотят уничтожать свою историю — пускай уничтожают», — пишет Роман П.

«Да не мешайте им писать свою историю так, как им самим хочется. Это их внутренние дела. Главное, чтобы наружу никакая скверна не вырвалась», — написал Яков З.

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что украинские бандеровские идеологи намеренно сносят памятники советского и имперского периода, чтобы оборвать историческую связь России и Украины.

«Чем меньше общей памяти (памятников), тем меньше уважения, жалости и сострадания друг к другу. Я думаю, что бандеровцы знают, что делают, когда уничтожают историческую память», — отмечает Станислав К.

Нашлись и те, кто уверены, что за всем этим стоят западные кураторы, которые намерены натравить украинский народ на российский.

«Украинские нацисты борются не с коммунизмом и даже не с русским миром. Они уничтожают связи украинского и русского народов, чтобы натравить их друг на друга. Цель одна — самоуничтожиться, чтобы при этом уничтожить соседа. Это план Запада, который мечтает, чтобы чужими руками развалить Россию», — пишет Василий В.

Напомним, 4 февраля издание «Страна.ua» опубликовало материал о том, что в Полтаве снесли памятник полководцу Александру Суворову по инициативе директора Украинского института национальной памяти Антона Дробовича, который посчитал монумент одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды.