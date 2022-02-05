Москва, 5 февраля, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Воздержаться от риторики, способной спровоцировать эскалацию ситуации на Украине, «следует всем сторонам», заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя опубликованную по ошибке статью Bloomberg о «вторжении» РФ на Украину.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации», — отметил Хак, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Напомним, 5 февраля Bloomberg выпустило на сайте заголовок о «вторжении» РФ на Украину. Позже агентство удалило его.

Ранее американский журналист Клайв Крук в своей статье для Bloomberg написал, что, возможно, лучшим вариантом было бы не принимать Украину в НАТО и в ЕС, чтобы разрешить напряженную ситуацию вокруг этой страны.

Крук указал, что Украина очень хочет вступить в НАТО и в ЕС, но президент РФ Владимир Путин не раз давал понять, что Москву совершенно не устраивает вступление Украины в альянс — это одна из тех «красных линий», с которой Россия не отступит.