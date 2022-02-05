5 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова официального представителя НМ ЛНР о том, что блокировка YouTube каналов руководства республик является частью специальной информационной кампании украинских и западных спецслужб.

Артур Савин, , 19:26 — REGNUM Заявление официального представителя Народной милиции Луганской Народной Республики Ивана Филипоненко о том, что атака на информационные ресурсы Донбасса, включая блокировку каналов на видеохостинге YouTube, является частью специальной информационной кампании украинских и западных спецслужб, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 5 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

YouTube Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Этого и следовало ожидать. Киев готовится к атаке на Донбасс. Странно было бы позволять своему потенциальному противнику иметь информационный ресурс, позволяющий доносить до людей правду. Укры и их американские хозяева поступили правильно с их позиции. Свои интересы необходимо соблюдать, иначе проиграешь. Данный принцип стоило бы и российским властям перенять, но они отчего-то спят и видят сны о некоем волшебном мире, в котором со всеми обо всём можно мирно договориться», — пишет Сергей М.

Многие пользователи пришли к выводу, что ничего удивительного в этой информационной блокаде нет, ведь именно этого и стоило ожидать при подготовке Киева к нападению на Донецкую и Луганскую Народные Республики.

«Меня удивляет тот факт, что эти каналы просуществовали так долго. Для американцев Донбасс — враг. Видимо, раньше информация из Донецка и Луганска не особо мешала творить Западу свои грязные дела, но теперь это сильное препятствие, которое мешает американской пропагандистской машине дурить людям головы», — указывает Оля З.

Америка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что YouTube находится на службе у американских пропагандистов, а значит, будет работать против противников Соединённых Штатов.

«К сожалению, YouTube имеет право так поступать, потому что ДНР и ЛНР до сих пор никем не признаны. Получается, что для Запада это всё незаконные вооружённые формирования. России пора бы уже перестать тянуть кота за известное место и всё-таки признать независимость Донбасса, иначе наших там людей продолжат давить», — пишет Алексей Б.

Часть людей полагает, что делать ставку на американский видеохостинг, будучи противником Соединённых Штатов, не стоит, поэтому республикам стоит задуматься об альтернативных платформах для распространения информации.

«YouTube — это частная лавочка. Кого хотят, того и блочат или не блочат — их право. Ищите другие варианты доносить информацию до всего мира, а не пользуйтесь исключительно американскими ресурсами», — призывает Денис З.

Ряд пользователей указывает на то, что информационная блокада Донбасса может указывать на приближающееся наступление украинских войск.

Упряжка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Эти блокировки очень сильно настораживают, ведь официальные каналы властей ДНР и ЛНР могли бы доносить правду о ситуации на линии соприкосновения. Теперь же республикам, по сути, заткнули рот. А для чего? Что-то, видимо, готовится», — подозревает Алексей У.

«США активно готовятся к провокации на территории Донбасса. Уже, наверное, приготовили кино в стиле «Белых касок», — подозревает Сергей К.

Напомним, 4 февраля на сайте Народной милиции Луганской Народной Республики было опубликовано обращение официального представителя ведомства Ивана Филипоненко, который заявил о том, что атака на информационные ресурсы Донбасса, включая блокировку каналов на видеохостинге YouTube, является частью специальной информационной кампании украинских и западных спецслужб.