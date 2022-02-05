5 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили матч по мини-футболу между сборной России и Украины, который состоялся 4 февраля.

Мирослава Романенко, , 19:21 — REGNUM 4 февраля состоялся матч по мини-футболу между сборными России и Украины в полуфинале ЧЕ. Победу одержала сборная России (счет 3:2). Отметим, что во время матча украинские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

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Победу российской команды, саму игру, а также поведение украинских болельщиков оценили в украинских телеграм-каналах «Новое издание» и Klymenko Time. Многие отметили, что обе команды играли достойно, однако поведение украинских болельщиков, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

«Рука Кремля виновата», — с сарказмом отреагировал на проигрыш украинской команды Александр.

«Не*рен было о политике говорить из каждого украинского утюга перед матчем, а лучше пенальти бить бы учились. А в целом игру показали добротную обе команды», — добавил Rockroad Walker.

«Русских братьев с победой. Наши достойно играли на фоне фаворитов. Стыдно за болельщиков. Орали весь матч матюки и скакали, как быдло хуторское. А потом нормальным украинцам стыдно в Европе говорить, что они украинцы. России удачи в финале. Будем за вас болеть», — пишет «Kіевлянинъ».

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР

«Игра была динамичная, но уж слишком много промахов… Может, уже устали к полуфиналу? В общем, есть куда стремиться, Россия — молодцы, Украина — хорошо бились, но недостаточно!» — написала Eugenia T.

«А если бы Украина победила, то уже бы вещали с каждого утюга о самой сильной команде мира!» — отреагировал Анатольевич.

«Вроде и болеешь за Украину во время матча, но когда слышишь матерные кричалки про Путина и про оскорбления русских, то желание болеть как-то пропадает… Позорище», — отметил Stas.

«Играли хорошо. Могли победить. Но Бог — не фраер, Он всё видит! Из-за быдла на трибунах он команде отменил несколько 100%-ных голов. Болельщики украли победу…» — отреагировал Виктор К.

«Поздравляю всех болельщиков валидола. Победила сборная России… Я болел за нее. Это был прекрасный матч! Украина показала отличный футбол и, многие со мной согласятся, — возила полтора тайма наших. В общем, ждем встречи с подопечными Андрея Шевченко! И никогда не забудем его гол Филимонову. Никогда!..» — добавил V.

Хам Цитата из т/ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР

«…Может, и проиграли из-за скакунов на трибунах. Они же своим мешают», — предположил Sergey B.

«Играли хорошо. Даже сравнять имели отличный шанс. Увы. На паркете все было весело и достойно. На трибуне — пакостно и постыдно…» — отметил Геннадий.

«Россия запомнится победой, Украина — болельщиками», — пишет Николай.

«Быдло, оно есть везде, в любой стране. Беда в том, что у нас в стране именно на такое поведение ориентируется власть уже восемь лет. Именно эту публику они холят и лелеят, в надежде удержать свою власть за счёт самых примитивных инстинктов и набора поведения. Это, конечно, очень неприятно», — отозвалась об украинских болельщиках Лизанька.

«Заметьте, никаких претензий к игре команды нет. Вопросы только к неспортивному поведению болельщиков, которые из спортивного состязания опять устроили псевдополитическое шоу…» — подытожил Sergey B.