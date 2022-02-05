Рим, , 19:00 — REGNUM Высший институт здоровья Италии опубликовал отчет, согласно которому у непривитых от COVID-19 риск летального исхода в 25 раз выше по сравнению с теми, кто полностью вакцинировался (в т.ч. получил бустерную дозу), пишет ADN Kronos.

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Показатели смертности выше в 8 раз у непривитых пациентов, чем у полностью вакцинированных и тех, кто ревакцинирован от коронавируса. Согласно отчету, непривитые оказываются в отделениях интенсивной терапии чаще привитых в 27 раз.

Ранее RTP со ссылкой на исследование ученых института здравоохранения им. Рикарду Жорже в Португалии сообщило, что риск госпитализации после заражения штаммом «Омикрон» на 75% ниже, чем при других штаммах, в частности, «Дельтой».

Эксперты изучили статистику поступающих в больницы страны со штаммом «Омикрон» и пришли к выводу, что среди 100 заразившихся — 25 госпитализированы. А у остальных 75-ти присутствуют симптомы, не требующие госпитализации.

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