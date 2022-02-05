Пекин, , 18:53 — REGNUM Женская сборная России по хоккею во втором матче Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года проиграла команде США. Встреча, прошедшая 5 февраля в Пекине, завершилась со счетом 0:5.

Талисман зимней Олимпиады-2022 в Пекине Цитата из видео «Талисман Пекина-2022» на olympics.com

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В составе победителей голевыми действиями отметились Джесси Комфер, Хилари Найт, Саванна Хэрмон, Грейс Зумвинкли Алекс Карпентер.

Таким образом, женская сборная России по хоккею потерпела первое поражение на текущих соревнованиях.

Как передавало ИА REGNUM, ранее женская сборная России по хоккею в первом матче ОИ в Пекине одержала победу над сборной Швейцарии. Игра, прошедшая в «Государственном дворце спорта Пекина», завершилась со счетом 5:2.