Москва, , 18:28 — REGNUM Воздержаться от риторики, способной спровоцировать эскалацию ситуации на Украине, следует всем сторонам. Об этом заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя выпущенную по ошибке публикацию Bloomberg о «вторжении» РФ на Украину.

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«Мы (представители ООН) считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации», — заявил Хак, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее Bloomberg выпустил на сайте заголовок о «вторжении» РФ на Украину. Позже представители агентства удалили его.