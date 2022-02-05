Кемерово, 5 февраля, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Кемеровский суд продлил срок ареста президенту холдинга «СДС», в который входит шахта «Листвяжная», Михаилу Федяеву. Под стражей он останется до 14 мая 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ako.ru Погибшие на шахте «Листвяжная»

Источник уточнил, что срок содержания продлён на три месяца, а всего до пяти месяцев.

Напомним, Федяев обвиняется в злоупотреблении полномочиями по делу о взрыве на «Листвяжной». Он задержан в середине декабря 2021 года