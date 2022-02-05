Новосибирск, , 18:16 — REGNUM В Новосибирске ссора двух риэлторов во дворе дома на улице Владимировской закончилась стрельбой из газового пистолета. Об этом сообщает редакция «НГС Новости».

Драка 1zoom.me

«Поводом стало объявление о сдаче коттеджа на Дальневосточной. Стрелявший утверждает, что приехал попросить снять конкурента незаконную рекламу и тот на него напал. Пострадавший от выстрелов мужчина заявляет, что это он подвергся нападению», — уточняет СМИ.

В региональном управлении МВД РФ сообщили, что поступило сообщение о нанесении телесных повреждений 31-летнему гражданину. Потерпевший опрошен, установлена личность ещё одного участника конфликта. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.