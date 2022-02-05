Киев, , 18:12 — REGNUM На Украине за минувшие сутки выявили 42 533 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 5 февраля сообщает украинский минздрав.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 4 256 208.

Кроме того, уточняется, что за минувшие 24 часа на Украине от COVID-19 скончались 185 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составило 101 168.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили более 43 тыс. носителей SARS-CoV-2.