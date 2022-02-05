Киев, , 18:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг страны. Об этом украинский лидер написал 5 февраля на странице в соцсети Twitter.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

«Провёл телефонный разговор с Шарлем Мишелем, — написал Зеленский. — Обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и её деэскалацию в рамках всех имеющихся форматов».

По его словам, власти Украины продолжают «практически взаимодействовать по всем направлениям».

Как передавало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной Рады Украины Виктор Черных («Оппозиционная платформа — За жизнь») выразил мнение, что глава Украины Владимир Зеленский не смог поехать на открытие XXIV ОИ в Пекине из-за «прямого запрета» со стороны властей США.