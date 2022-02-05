Новосибирск, 5 февраля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. В Новосибирской области торговые сети «Быстроном» и «Продсиб» ввели самоограничение наценок на социально значимые продукты питания. Решение принято по результатам проведённого совещания, сообщило региональное управление ФАС России.

Продукты питания

Так, в «Быстрономе» такие продовольственные товары обозначат специальным желтым ценником. В список попали чай, сахар, мука, гречневая крупа, макаронные изделия, пшено, свинина, мясо курицы, рыба, масло сливочное, хлеб, лук, яблоки, молоко, яйцо, картофель, капуста и морковь. По спеццене их можно будет купить со скидочной картой магазина или при общей сумме разовой покупки более 900 рублей.

Торговая сеть «Продсиб» ограничила наценки на сливочное и подсолнечное масло, молоко, сметану, яйца куриные, сахар-песок, соль, хлеб, вермишель и лук репчатый.

Срок действия в «Быстрономе» — до 31 июля 2022 года, в «Продсибе» — до 1 мая 2022 года.