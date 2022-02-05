Новосибирск, , 17:47 — REGNUM Новосибирская область, как и вся страна, сегодня переживает период демографической «ямы». Об этом сказал губернатор региона Андрей Травников.

Население RitaE

Он уточнил, что в 2021 году естественный прирост населения сохранился всего лишь в 11 субъектах страны, и Новосибирская область в их число не входит.

Ситуацию по словам главы региона, обострило, в том числе, влияние пандемии коронавируса. Естественная убыль населения, по прогнозу, превысила рождаемость примерно на 14 тысяч человек. Впервые за последние годы в регионе позитивные миграционные процессы не «перекрыли» показатели естественной убыли населения.

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