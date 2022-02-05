Тамбов, 5 февраля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 103 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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5 февраля выявлено 967 новых случаев заражения коронавирусом — на 74 больше, чем сутками ранее. Всего в области был зарегистрирован 71 тыс. 691 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 61 тыс. 612 пациентов, в том числе 173 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1970 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.