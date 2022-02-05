5 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в феврале 2022 года Украина в рамках теста намерена на 72 часа отключиться от энергосетей России и Белоруссии, перейдя на работу в изолированном режиме.

Оксана Переможенко, , 17:54 — REGNUM В феврале 2022 года Украина в рамках теста намерена на 72 часа отключиться от энергосетей России и Белоруссии, перейдя на работу в изолированном режиме, передает Welt. Планируется два отключения — с 24 по 26 февраля и летом.

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в телеграм-канале украинской журналистки Дианы Панченко, а также на ее странице в социальной сети Facebook.

«Украина временно отключится от энергетических систем России и Белоруссии, чтоб протестировать работу в изолированном режиме. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag. Отключение планируют с 24 по 26 февраля. Летом состоится еще одно тестирование, после чего Киев планирует присоединиться к западноевропейской энергетической системе. А теперь немного цифр. Цена кВт/ч в Германии — 0,3 евро. Это средняя цена для ЕС. В российских сетях — 0,038 евро. В 10 (!) раз дороже!!! Кто заплатит разницу? Конечно, потребитель. Не хотите покупать у России? Развивайте своё. Но нет, ведь вместо того, чтоб поддержать своих шахтёров, мы покапаем уголь опять же у России. То же самое с ядерной энергетикой — несмотря на пафосные речи, половина атомных блоков работает на российских твэлах. Патриотизм по-украински. Кричать о независимости и покупать у «западных партнёров» в 10 раз дороже. Как там говорил Владимир Александрович? — Я не лох?..» — прокомментировала новость на своей странице в социальной сети Facebook украинская журналистка Диана Панченко.

«То, о чем предупреждал [бывший премьер-министр Украины Николай] Азаров… Газ по европейским… электричество — тоже, продукты, как из космоса…» — отреагировал M-r Asanaev.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Щепотка бедности. 1891

«Уже и так нет денег коммуналку платить. Производство вообще ляжет», — добавил Patrick.

«Кормите… «западных партнеров». Для того вас морковкой и манили», — с сарказмом пишет Ирина Г.

«Он (Зеленский — О. П.) точно не лох. Немцы не лохи, американцы с англичанами — тоже не лохи. Простые украинцы, которые терпят весь этот бедлам, — лохи», — отметил Юрий.

«Колония Европы в центре Европы, потрясающе…» — шутит sergeyzf.

«Ох… не все так просто, многие не понимают опасности. Сейчас запустили все блоки АЭС, с учетом износа и ненадлежащего обслуживания это может очень плохо кончиться. За прошлый год было две чрезвычайных ситуации, которые только по счастливой случайности не привели к трагедии. А при подобном отключении нагрузка сильно вырастет. Может рвануть…» — прокомментировал Done John.

«Но по сути, конечно… [конец]… Чем обогревать себя в следующую зиму?! Газ пока по 8 [гривен (или 21,52 рубля за кубометр — О. П.)], с мая… [непонятно]!? Электричество 1,68 [гривны за кВт/ч (или 4,52 рубля м О. П.)], дальше… [неясно]… Как жить в этом государстве?..» — задался вопросом Александр.

«10 грн/кВт/ч (26,9 рубля — О. П.), и это без бесконечных накруток вороватой власти. 1000 грн 100 кв (2690 рублей — О. П.)? Обалдеть. Кто это потянет на Украине? Геноцид в полный рост, активно поддерживаемый так называемыми партнерами», — возмутился Анжей А.

Предчувствие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ладно, коммуналка [подорожает] — для предприятий это смерть и последствия — тысячи безработных. И тогда вообще никто ничего не сможет платить», — ответил Анжею А. Patrick.

«Главное — отключить от ещё советской Единой… ЭС (энергосистемы — О. П.), где периоды максимумов электрических нагрузок были разнесены на восемь часовых поясов, что легко обеспечивало перетоки и облегчало работу генерации. Запланированное отключение — это преступление, сравнимое с госизменой. Эти «профессионалы» ещё и свою… ЭС развалят. А собрать не смогут. Или им не дадут… И воевать не надо», — отреагировал Виктор К.

«Планировать можно что угодно. Прибалтийские государства в ЕС уже давно, вроде с 2005 года, однако до сих пор присоединены к советской энергосистеме, планируют к 2025 году присоединиться к одной из европейских энергосистем», — подытожил Евгений М.

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