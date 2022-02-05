Москва, 5 февраля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Патрулирование в небе над Белоруссией провели два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Max071086 Бомбардировщик Ту-22М3

«В ходе полета самолетов дальней авиации были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны ВС Республики Беларусь, — говорится в сообщении. — Продолжительность полета составила около четырех часов».

Отмечается, что бомбардировщики Ту-22М3, полностью выполнившие все поставленные задачи, вернулись на аэродром базирования на территории РФ.

Как передавало ИА REGNUM, 5 февраля в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что штурмовики Су-25СМ ВКС России, дислоцированные в Восточном военном округе, завершили перебазирование на военные аэродромы Белоруссии.