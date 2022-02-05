Новосибирск, 5 февраля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Один из показателей стабилизации экономики Новосибирской области — возврат к «доковидному» миграционному приросту населения. Так считает губернатор региона Андрей Травников.

Pixabay.com Многодетная семья

«Ожидаем, что в 2021 году миграционный прирост Новосибирской области вновь составит десять тысяч человек. Здесь мы — лидеры в Сибирском федеральном округе, — отметил глава области. — К показателям экономического благополучия региона я бы отнёс и постоянный рост количества многодетных семей».

По его данным, сейчас в Новосибирской области проживает 38 111 семей с тремя и более детьми. За пять лет их число выросло почти в два раза (в 2016 году — чуть больше 21 тысячи).

В 2021 году ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей получили 20 862 семьи — на общую сумму почти 2,5 млрд рублей. Сертификаты на областной семейный капитал — 4795 семей на общую сумму 468 млн рублей.